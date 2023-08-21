Президент Южной Кореи утверждает, что КНДР готова использовать ядерное оружие

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль высказал мнение, что КНДР готова применить ядерное оружие в случае войны на Корейском полуострове.

Об этом он сказал в ходе заседания совета национальной безопасности.

«Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие», — цитирует южнокорейского лидера РИА Новости.

Ранее КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США.

Также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее.