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Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее

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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения крупных военных заводов приказал резко увеличить производство ракет и другого оружия.
Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом говорится в публикации The Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что лидер КНДР отдал соответствующий приказ, когда Южная Корея и США объявили о совместных учениях на будущей неделе. Стороны собираются провести их, чтобы отточить свои совместные возможности против меняющихся ядерных угроз.

Издание указывает, что Ким Чен Ын посетил заводы по производству тактических ракет, мобильных пусковых платформ, бронетехники и артиллерийских снарядов. Во время посещения одного из заводов он поставил цель «резко увеличить» производственные мощности.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало осудить распространение ядерного оружия США.

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