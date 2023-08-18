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КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США

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Северная Корея поднимала в воздух истребители после вторжения в её экономическую зону разведывательного самолёта США, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генштаб Корейской народной армии (КНА).
КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление, американский самолёт 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан.

В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолёт США покинул указанный район.

Ранее постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.

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