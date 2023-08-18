КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США

Северная Корея поднимала в воздух истребители после вторжения в её экономическую зону разведывательного самолёта США, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генштаб Корейской народной армии (КНА).

Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление, американский самолёт 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан.

В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолёт США покинул указанный район.

Ранее постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.