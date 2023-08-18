КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США
- AP
- © Ahn Young-joon
Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление, американский самолёт 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан.
В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолёт США покинул указанный район.
Ранее постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США.