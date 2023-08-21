Египет планирует увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное управление по поставкам товаров при Министерстве снабжения Египта.
«Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны», — отметили в ведомстве.
По мнению египетских властей, логистический центр будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в арабском регионе и странах Северной и Восточной Африки.
В июне сообщалось, что поставки российской пшеницы в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн.
Также отмечалось, что за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия.
19 августа в Каире прошла конференция «Россия — Египет: 80 лет стратегического партнёрства».