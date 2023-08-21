Египет планирует увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце

Власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное управление по поставкам товаров при Министерстве снабжения Египта.

«Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны», — отметили в ведомстве.

По мнению египетских властей, логистический центр будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в арабском регионе и странах Северной и Восточной Африки.

В июне сообщалось, что поставки российской пшеницы в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн.

Также отмечалось, что за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия.

19 августа в Каире прошла конференция «Россия — Египет: 80 лет стратегического партнёрства».