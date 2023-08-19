В Каире прошла конференция «Россия — Египет: 80 лет стратегического партнёрства»
- Gettyimages.ru
- © Reinhard Dirscherl
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что мероприятие приурочено к юбилею установления дипотношений между двумя государствами.
Временный поверенный в делах российского посольства в Египте Юрий Матвеев заявил, что Россия видит большие возможности развития сотрудничества между Москвой и Каиром.
Ранее председатель Египетского совета по иностранным делам, экс-министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби заявил, что Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС.