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Египет рассчитывает на поддержку России в вопросе вступления в БРИКС

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Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС.
Египет рассчитывает на поддержку России в вопросе вступления в БРИКС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом сообщил председатель Египетского совета по иностранным делам, экс-министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

Как передаёт его слова ТАСС, Египет примет участие в саммите БРИКС в ЮАР 22—24 августа и выступит с просьбой о вступлении в объединение.

Страна также рассчитывает на поддержку России в данном вопросе, добавил аль-Ораби.

19 июня стало известно, что Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС.

В июле посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.

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