Египет рассчитывает на поддержку России в вопросе вступления в БРИКС

Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС.

Об этом сообщил председатель Египетского совета по иностранным делам, экс-министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

Как передаёт его слова ТАСС, Египет примет участие в саммите БРИКС в ЮАР 22—24 августа и выступит с просьбой о вступлении в объединение.

Страна также рассчитывает на поддержку России в данном вопросе, добавил аль-Ораби.

19 июня стало известно, что Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС.

В июле посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.