Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.

Как ранее сообщило издание Dhaka Tribune со ссылкой на МИД Бангладеш, Дакка согласится, если БРИКС пригласит страну присоединиться к блоку.

«Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его в ближайшее время», — сказали агентству.

Как ожидается, расширение БРИКС будет обсуждаться на саммите организации в августе, он состоится в ЮАР.

Сейчас Бангладеш признана «Другом БРИКС» и приняла участие во встрече министров иностранных дел «Друзей БРИКС» 16 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил мнение, что вступление Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и Египта в БРИКС обогатило бы союз.