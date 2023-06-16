Лавров: вступление Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и Египета в БРИКС обогатило бы союз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT прокомментировал возможность присоединения к БРИСК таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и Египет.

«Это будет... пополнение рядов членов БРИКС представителями крупнейшей цивилизации, арабской, исламской цивилизации, в более широком плане. Конечно, это пойдёт на пользу укреплению вот тех самых многополярных начал, о которых мы сейчас говорим и которые сейчас формируются объективно... Что касается конкретных кандидатов — все они сильные, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Алжир, и Египет. Безусловно, они все в известной степени лидеры арабского и исламского мира. И это обогатило бы БРИКС, несомненно», — сказал Лавров.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы БРИКС расширялся.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС.