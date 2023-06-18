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Поставки российской пшеницы в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн

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Поставки пшеницы из России в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн, сообщили в российском посольстве в Каире.
Поставки российской пшеницы в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн
  • РИА Новости

В дипмиссии подчеркнули, что представители ЕС продолжают лгать о поставках 30 млн тонн зерна с Украины в развивающиеся страны. По данным посольства, в Африку попало только 3% от указанных объёмов.

«Что лидеры ЕС реально делают — пытаются помешать поставкам в африканские страны зерна из России, чтобы вызвать голод. Несмотря на такие попытки, с 1 июля 2022 года египтяне получили более 8 млн тонн российской пшеницы», — говорится в заявлении.

Ранее посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна Египту увеличился, несмотря на санкции Запада.

28 января судно из России доставило более 60 тыс. тонн зерна в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.

Глава египетского МИД Самех Шукри заявлял, что Каир рассчитывает на наращивание поставок российского зерна.

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