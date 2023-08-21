SW: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за отказа кормить их бесплатно

Украинские беженцы, размещённые в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно.

Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.

По данным газеты, ирландское правительство объявило об обязательной оплате питания украинскими беженцами размером €10 за взрослого и €5 за ребёнка.

«Такое решение встретило отпор со стороны проживающих в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара», — говорится в статье.

По словам украинских беженцев, пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.

При этом власти заявили, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями и в случае отсутствия оплаты украинцами питания они не смогут оставаться в данном месте проживания.

Ранее беженец с Украины остался бездомным после приезда в Великобританию.

Также в The Telegraph сообщали, что тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз.