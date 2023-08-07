LBC: беженец с Украины остался бездомным после приезда в Великобританию

Беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и теперь вынужден ночевать на улицах Лондона.

Информация об этом опубликована в сюжете радиостанции LBC.

Отмечается, что украинец Сергей приехал в Британию и проживал в доме местного «спонсора». Потом, как отмечается в статье, их отношения не сложились, и Сергей оказался на улице.

По его словам, просьба к местным властям предоставить другое жильё не дала результата.

«Я очень беспокоюсь насчёт своей безопасности. Как я могу спать?» — сказал украинец.

Украинский беженец выразил опасения, что, если у него украдут документы, то у него ничего не останется и он не сможет никуда обратиться.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз.

Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.