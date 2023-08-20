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Минск согласовывает с Москвой ещё 12 импортозамещающих проектов в промышленности

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Минск согласовывает с Москвой ещё 12 импортозамещающих проектов в промышленности, заявил вице-премьер страны Пётр Пархомчик в интервью ОНТ.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд руб., которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Минск готов участвовать в программе обновления общественного транспорта в России и может поставить до 15% необходимого объёма техники.

Командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин сообщил, что Москва передаст Минску ещё восемь ударных вертолётов Ми-35М.

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