Минск согласовывает с Москвой ещё 12 импортозамещающих проектов в промышленности
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд руб., которые будут рассмотрены в ближайшее время.
Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Минск готов участвовать в программе обновления общественного транспорта в России и может поставить до 15% необходимого объёма техники.
Командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин сообщил, что Москва передаст Минску ещё восемь ударных вертолётов Ми-35М.