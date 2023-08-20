Москва передаст Минску ещё восемь ударных вертолётов Ми-35М, сообщил командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин.

Об этом говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.

«Россия передаст Белоруссии ещё восемь ударных вертолётов Ми-35М», — отметил Скоркин.

Он уточнил, что четыре из них прибудут до конца текущего года.

14 августа министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран на форуме «Армия-2023».

17 августа в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские лётчики осуществляют перелёт первой партии вертолётов Ми-35, которые были переданы на вооружение из России.