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МО Белоруссии сообщило о поступлении первой партии Ми-35 из России

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Белорусские лётчики осуществляют перелёт первой партии вертолётов Ми-35, которые были переданы на вооружение из России.
МО Белоруссии сообщило о поступлении первой партии Ми-35 из России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

В заявлении подчеркивается, что вертолёты были получены в соответствии с проектом строительства и развития ВС республики и военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран на форуме «Армия-2023».

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