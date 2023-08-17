МО Белоруссии сообщило о поступлении первой партии Ми-35 из России
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
В заявлении подчеркивается, что вертолёты были получены в соответствии с проектом строительства и развития ВС республики и военно-технического сотрудничества с Россией.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран на форуме «Армия-2023».