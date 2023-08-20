Посол: Минск может обеспечить до 15% программы обновления общественного транспорта России

Белоруссия готова участвовать в программе обновления общественного транспорта в России и может поставить до 15% необходимого объёма техники.

Об этом сообщил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

«Министр нам пообещал чётко, что белорусы тоже будут участвовать в этой программе. Примерно 10—15% от этого объёма, исходя из наших возможностей, мы на сегодняшний день можем поставить в рамках этой программы», — приводит его слова БЕЛТА.

Он добавил, что по отдельной программе планируются закупки электробусов для российских городов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал задачу по обновлению парка городского транспорта в стране с опорой на отечественную промышленность одной из приоритетных.