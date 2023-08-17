Путин назвал приоритетной задачу обновления парка городского транспорта в России

Президент России Владимир Путин назвал задачу по обновлению парка городского транспорта в стране с опорой на отечественную промышленность одной из приоритетных.

По его словам, регионы говорят о необходимости обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев в срок до 2030 года.

«С учётом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, ещё больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность — машиностроителей и их смежников», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, общественный транспорт должен «молодеть, а не ветшать».

Также российский лидер заявил, что в России более 14 млрд человек сделали выбор в пользу общественного транспорта, несмотря на бум роста личных автомобилей.

17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.

МЦД-3 свяжет московский Зеленоград и подмосковное Раменское. На маршруте протяжённостью 85 км расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками — на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги.