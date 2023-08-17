Путин: общественный транспорт в России должен молодеть, а не ветшать

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению общественного транспорта, который должен «молодеть, а не ветшать».

Он подчеркнул, что задача стоит в ежегодном снижении среднего возраста общественного транспорта.

«Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть», — заявил Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.

Также российский лидер заявил, что в России более 14 млрд человек сделали выбор в пользу общественного транспорта, несмотря на бум роста личных автомобилей.