Путин заявил, что всё больше людей выбирают общественный транспорт вместо авто

В России более 14 млрд человек сделали выбор в пользу общественного транспорта, несмотря на бум роста личных автомобилей, заявил российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Он уточнил, что более 10 млрд граждан пользуются трамваями и троллейбусами, ещё 3 млрд — метро и более миллиарда — пригородным железнодорожным транспортом.

«Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей... Тенденция постепенно меняется. Всё больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный», — сказал Путин.

17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.

МЦД-3 свяжет московский Зеленоград и подмосковное Раменское. На маршруте протяжённостью 85 км расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками — на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги.