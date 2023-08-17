Путин заявил, что всё больше людей выбирают общественный транспорт вместо авто
- РИА Новости
Он уточнил, что более 10 млрд граждан пользуются трамваями и троллейбусами, ещё 3 млрд — метро и более миллиарда — пригородным железнодорожным транспортом.
«Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей... Тенденция постепенно меняется. Всё больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный», — сказал Путин.
17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.
МЦД-3 свяжет московский Зеленоград и подмосковное Раменское. На маршруте протяжённостью 85 км расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками — на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги.