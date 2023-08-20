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В Париже прошла акция в память об убитой год назад журналистке Дарье Дугиной

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В память о российской журналистке Дарье Дугиной, убитой украинскими спецслужбами 20 августа 2022 года, прошла акция в Париже.
В Париже прошла акция в память об убитой год назад журналистке Дарье Дугиной
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли прошла панихида по погибшей журналистке», — сказано в сообщении.

Далее участники мероприятия направились на Марсово поле, где провели памятную акцию.

В ней приняли участие около 50 человек.

Акцию организовали французская ассоциация по поддержке жителей Донбасса SOS Donbass и Казаки Франции.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дарьи Дугиной.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в честь годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной заявил, что в Донецке появилась улица её имени.

Писатель Захар Прилепин заявил, что достойно ответить за Дарью Дугину можно, только поставив ей памятник в Киеве.

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