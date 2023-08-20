В Париже прошла акция в память об убитой год назад журналистке Дарье Дугиной
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли прошла панихида по погибшей журналистке», — сказано в сообщении.
Далее участники мероприятия направились на Марсово поле, где провели памятную акцию.
В ней приняли участие около 50 человек.
Акцию организовали французская ассоциация по поддержке жителей Донбасса SOS Donbass и Казаки Франции.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дарьи Дугиной.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в честь годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной заявил, что в Донецке появилась улица её имени.
Писатель Захар Прилепин заявил, что достойно ответить за Дарью Дугину можно, только поставив ей памятник в Киеве.