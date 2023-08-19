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Прилепин: ответить за Дугину достойно можно, только поставив ей памятник в Киеве

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Писатель Захар Прилепин заявил, что достойно ответить за Дарью Дугину можно, только поставив ей памятник в Киеве.

В своём Telegram-канале он написал, что ответить за Дугину достойно можно, только поставив ей «прекрасный, как она сама, лёгкий и безупречный» памятник в Киеве.

«Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — отметил Прилепин.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

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