МИД: Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дугиной

Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дарьи Дугиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Спустя год после трагической гибели Д.А. Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях», — говорится в сообщении Захаровой.

Она отметила, что данные структуры лицемерно делят журналистов на «хороших» и «плохих».

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.