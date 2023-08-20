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МИД: Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дугиной

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Россия так и не услышала реакцию международных организаций на убийство Дарьи Дугиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Спустя год после трагической гибели Д.А. Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях», — говорится в сообщении Захаровой.

Она отметила, что данные структуры лицемерно делят журналистов на «хороших» и «плохих».

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

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