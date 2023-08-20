Пушилин: улица имени Дарьи Дугиной появилась в Донецке

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в честь годовщины гибели журналистки Дарьи Дугиной заявил, что в Донецке появилась улица её имени.

Об этом Пушилин написал в Telegram.

Пушилин отметил, что киевский режим настолько опасался той правды, которую несла Дугина, что совершил против неё теракт.

Он добавил, что она была настоящим патриотом России и глубоко понимала корни украинского конфликта.

«Она была настоящим патриотом России — активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения. Глубоко понимала корни военного конфликта», — говорится в сообщении.

Как рассказал Пушилин, улица имени Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.