FT: США не производят достаточно баллистических ракет для помощи Украине
- AFP
«Американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки числа, которое поможет внести существенные изменения на поле боя», — говорится в материале.
Издание отмечает, что в следующем году США вряд ли смогут поставлять Украине такое же количество оружия, как сейчас.
Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.