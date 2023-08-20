FT: США не производят достаточно баллистических ракет для помощи Украине

США не производят тактические баллистические ракеты в количестве, достаточном для того, чтобы Украина с их помощью могла бы переломить ситуацию на поле боя, сообщает газета The Financial Times.

«Американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки числа, которое поможет внести существенные изменения на поле боя», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в следующем году США вряд ли смогут поставлять Украине такое же количество оружия, как сейчас.

Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.