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FT: США не производят достаточно баллистических ракет для помощи Украине

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США не производят тактические баллистические ракеты в количестве, достаточном для того, чтобы Украина с их помощью могла бы переломить ситуацию на поле боя, сообщает газета The Financial Times.
FT: США не производят достаточно баллистических ракет для помощи Украине
  • AFP

«Американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки числа, которое поможет внести существенные изменения на поле боя», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в следующем году США вряд ли смогут поставлять Украине такое же количество оружия, как сейчас.

Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.

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