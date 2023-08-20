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WP: у США могут возникнуть проблемы с производством вооружения и военной техники

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У Соединённых Штатов могут возникнуть проблемы с производством вооружения и военной техники, которые необходимы как американской армии, так и Вооружённым силам Украины.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, одной из проблем, с которой столкнулась американская промышленность, является нехватка основных материалов на фоне дефицита химикатов и взрывчатых веществ, в том числе тротила.

Отмечается, что США вынуждены искать новых поставщиков тротила на фоне увеличения выпуска снарядов.

Кроме того, ВС России отрезали США от одного из источников этого вещества — завода «Заря», который расположен в Луганской Народной Республике.

Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.

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