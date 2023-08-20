Экономист Мур заявил, что власти США игнорируют пожары на Гавайях

Американский эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур заявил, что власти Соединённых Штатов игнорируют природные пожары на Гавайях.

Об этом Мур сказал в эфире телеканала Fox News.

«Они (Мауи. — RT) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали», — подчеркнул он.

Эксперт назвал такое поведение Вашингтона «эпидемией безумия».

Он добавил, что США игнорировали просьбы жителей гавайского острова Мауи о помощи, продолжая инвестировать деньги в зелёную энергетику.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях.