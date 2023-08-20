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Экономист Мур заявил, что власти США игнорируют пожары на Гавайях

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Американский эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур заявил, что власти Соединённых Штатов игнорируют природные пожары на Гавайях.

Об этом Мур сказал в эфире телеканала Fox News.

«Они (Мауи. — RT) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали», — подчеркнул он.

Эксперт назвал такое поведение Вашингтона «эпидемией безумия».

Он добавил, что США игнорировали просьбы жителей гавайского острова Мауи о помощи, продолжая инвестировать деньги в зелёную энергетику.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях.

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