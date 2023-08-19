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Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно.
Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно
  • РИА Новости

«Поражение Запада на украинском направлении неизбежно», — написал он в Telegram.

По его словам, даже если «позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной» оружием столько, сколько потребуется и готовить солдат для «киевского мясокомбината» и восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима, а также сохранять санкции против России, это не поможет.

Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Запад оказался не готов к боевым действиям на Украине с использованием традиционного вооружения.

Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.

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