Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно
- РИА Новости
«Поражение Запада на украинском направлении неизбежно», — написал он в Telegram.
По его словам, даже если «позабывшие о своих собственных гражданах вожаки кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки Незалежной» оружием столько, сколько потребуется и готовить солдат для «киевского мясокомбината» и восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима, а также сохранять санкции против России, это не поможет.
Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Запад оказался не готов к боевым действиям на Украине с использованием традиционного вооружения.
Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.