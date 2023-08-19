Глава Rheinmetall Паппергер: Запад истощил запасы оружия для Украины
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По его словам, запасы традиционного вооружения у Запада для Киева истощены и на восполнение арсенала танковых боеприпасов понадобится минимум семь лет.
В то же время частично производство необходимо переносить на Украину, поскольку она не сможет всегда рассчитывать на поддержку западных стран, добавил Паппергер.
15 августа Военная хроника сообщила, что уничтожение в ходе спецоперации БТР Stryker свидетельствует о том, что большая часть резервов ВСУ истощилась и украинские военные задействуют последние нетронутые подразделения.
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что поставки оружия Украине, а также абсолютно «нереалистичные» требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта.