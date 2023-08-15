Военная хроника заявила об истощении запасов ВСУ

Уничтожение в ходе спецоперации БТР Stryker свидетельствует о том, что большая часть резервов ВСУ истощилась и украинские военные задействуют последние нетронутые подразделения.

Об этом пишет Военная хроника.

Отмечается, что бронетранспортёры должны были использоваться вместе с британскими танками Challenger 2.

«Эта ударная группировка негласно считалась резервом «нулевого дня» для поддержки наступления в случае прорыва оборонительных рубежей, однако теперь технику из этого формирования используют для закрытия текущих потребностей. Судя по всему, подавляющая часть заранее собранных резервов ВСУ истощилась и пришло время бросать в бой последние нетронутые подразделения», — говорится в материале.

Ранее Военная хроника сообщила, что ночной ракетный удар по цехам производственного комплекса «Южмаш» в Днепропетровске говорит о возросшей точности российских крылатых ракет «Калибр».