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Военная хроника рассказала о ракетном ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

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Военная хроника сообщила, что ночной ракетный удар по цехам производственного комплекса «Южмаш» в Днепропетровске говорит о возросшей точности российских крылатых ракет «Калибр».
Военная хроника рассказала о ракетном ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Ракеты укладываются вплотную, с шагом 50—70 м. Также по объёму взрывов можно предположить, что увеличена и масса проникающей боевой части крылатых ракет», — говорится в разборе.

По информации Военной хроники, попадания ракет пришлись на старый ракетный цех «Южмаша», а также на цех тракторного производства, которые переделаны под производство ударных беспилотников и ракетного вооружения.

Также отмечается, что разрывов в других частях города, по предварительным данным, не зафиксировано.

Кроме того, Военная хроника предполагает, что по «Южмашу» отработал сторожевик «Адмирал Макаров» проекта 11356Р с ракетами 3М14Т «Калибр-НК».

«При этом по цехам завода было применено меньше половины ракет от штатного боекомплекта корабля», — отмечается в материале.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности.

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