Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что поставки оружия Украине, а также абсолютно «нереалистичные» требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта.

Об этом он сказал в интервью The New York Sun.

«В конечном счёте только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что предъявляемые России «нереалистичные» требования также могут «тормозить начало мирных переговоров».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России истощают запасы ракет к зенитным комплексам Patriot украинской армии.