Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия истощает системы Patriot ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России истощают запасы ракет к зенитным комплексам Patriot украинской армии.

Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Как отметил Риттер, Patriot обладает системой, которая автоматически фиксирует цель и выпускает ракету на возможную угрозу.

«Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя Patriot истратить все свои снаряды», — констатировал он.

Он также добавил, что западные страны уже не обладают достаточным количеством запасов таких ЗРК, чтобы поставлять их ВСУ.

Ранее Риттер заявил, что российские военные уничтожили много ЗРК Patriot в ходе спецоперации на Украине.