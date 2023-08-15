Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия истощает системы Patriot ВСУ
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Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Как отметил Риттер, Patriot обладает системой, которая автоматически фиксирует цель и выпускает ракету на возможную угрозу.
«Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя Patriot истратить все свои снаряды», — констатировал он.
Он также добавил, что западные страны уже не обладают достаточным количеством запасов таких ЗРК, чтобы поставлять их ВСУ.
Ранее Риттер заявил, что российские военные уничтожили много ЗРК Patriot в ходе спецоперации на Украине.