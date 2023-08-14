Российские военные уничтожили много ЗРК Patriot в ходе спецоперации на Украине.

Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Украинская ПВО была серьёзно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ВС России за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия теряет до 80% личного состава и техники в ходе неудачных атак в Донбассе.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.