Лавров: ядерное оружие является ответом на некоторые угрозы безопасности России

Обладание ядерными вооружениями в контексте сдерживания является на сегодня единственно возможным ответом России на некоторые существенные внешние угрозы её безопасности.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.

Также глава МИД России отметил, что перспективы переговоров России с Западом по Украине сейчас отсутствуют.

Кроме того, сообщалось, что Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав.