Лавров: ядерное оружие является ответом на некоторые угрозы безопасности России
С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
«Государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.
Также глава МИД России отметил, что перспективы переговоров России с Западом по Украине сейчас отсутствуют.
Кроме того, сообщалось, что Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав.