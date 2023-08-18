Пентагон в докладе обвинил Россию в осуществлении программ разработки биооружия
Об этом информирует РИА Новости.
«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия», — говорится в заявлении.
При этом, по данным агентства, доказательства подобной деятельности в докладе не приводятся.
Кроме того, согласно докладу Пентагона, КНР, Россия, Северная Корея и Иран «обладают знаниями и возможностями» по производству и развёртыванию традиционных патогенов и токсинов.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.
Также сообщалось, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.