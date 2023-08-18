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Пентагон в докладе обвинил Россию в осуществлении программ разработки биооружия

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Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия.

Об этом информирует РИА Новости.

«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия», — говорится в заявлении.

При этом, по данным агентства, доказательства подобной деятельности в докладе не приводятся.

Кроме того, согласно докладу Пентагона, КНР, Россия, Северная Корея и Иран «обладают знаниями и возможностями» по производству и развёртыванию традиционных патогенов и токсинов.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Также сообщалось, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.

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