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Защита Трампа предлагает начать процесс против него не раньше 2026 года

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Защита бывшего президента США Дональда Трампа просит суд начать процесс по делу о штурме Капитолия только в 2026 году.

Об этом информирует Associated Press.

«Ожидается, что команда спецпрокурора Джека Смита выступит против запроса команды Трампа», — говорится в публикации.

По данным агентства, предварительная дата судебного разбирательства может быть названа во время судебного заседания 28 августа.

Ранее Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024 года.

Также в Hill заявили, что Трампа могли скомпрометировать из-за желания сблизиться с Россией.

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