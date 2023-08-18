Защита Трампа предлагает начать процесс против него не раньше 2026 года
Об этом информирует Associated Press.
«Ожидается, что команда спецпрокурора Джека Смита выступит против запроса команды Трампа», — говорится в публикации.
По данным агентства, предварительная дата судебного разбирательства может быть названа во время судебного заседания 28 августа.
Ранее Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024 года.
Также в Hill заявили, что Трампа могли скомпрометировать из-за желания сблизиться с Россией.