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Филиппо: Запад сделал всё, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным

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Запад сделал всё, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным, заявил французский политик Флориан Филиппо.

Об этом он написал в соцсети X.

«Они с самого начала делали абсолютно всё, чтобы этот конфликт затянулся и приобрёл всеобщий характер», — говорится в сообщении.

Среди соответствующих действий Запада он назвал отправку Киеву оружия, миллиардов евро, а также отказ от мирных переговоров.

Ранее в Politico заявили, что в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины.

Также в Hill отметили, что США навязывают Украине проигрышную стратегию.

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