Hill: США навязывают Украине проигрышную стратегию

Вашингтон навязывает Киеву проигрышную стратегию, тем самым продлевая боевые действия на Украине, пишет американская газета The Hill.

Как отмечает издание, Запад опасается, что Украина может привести НАТО к эскалации конфликта с Россией и даже к ядерной войне. Именно поэтому США сделали акцент на защите, а не на наступлении украинской армии.

Теперь американская сторона отказывает Киеву в оружии, которое способно наносить удары по объектам в России, говорится в статье.

Ранее в Пентагоне заявили, что объём американской военной помощи украинским войскам при администрации президента США Джо Байдена превысил $43,7 млрд.