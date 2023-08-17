Узнать больше

Hill: США навязывают Украине проигрышную стратегию

Короткая ссылка
Вашингтон навязывает Киеву проигрышную стратегию, тем самым продлевая боевые действия на Украине, пишет американская газета The Hill.
Hill: США навязывают Украине проигрышную стратегию
  • AP

Как отмечает издание, Запад опасается, что Украина может привести НАТО к эскалации конфликта с Россией и даже к ядерной войне. Именно поэтому США сделали акцент на защите, а не на наступлении украинской армии.

Теперь американская сторона отказывает Киеву в оружии, которое способно наносить удары по объектам в России, говорится в статье.

Ранее в Пентагоне заявили, что объём американской военной помощи украинским войскам при администрации президента США Джо Байдена превысил $43,7 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить