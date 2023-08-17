Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР противоречат мандату СБ ООН

Действия США по обсуждению ситуации в Северной Корее не имеют под собой оснований и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

По словам Полянского, вопросы о правах человека не входят в мандат Совбеза ООН и заседание по КНДР не было заявлено в программе работы, предложенной США в начале августа.

Ранее Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении ряда компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.

В список попали российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада.