Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР противоречат мандату СБ ООН
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«Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.
По словам Полянского, вопросы о правах человека не входят в мандат Совбеза ООН и заседание по КНДР не было заявлено в программе работы, предложенной США в начале августа.
Ранее Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении ряда компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.
В список попали российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада.