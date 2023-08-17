Узнать больше

Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР противоречат мандату СБ ООН

Короткая ссылка
Действия США по обсуждению ситуации в Северной Корее не имеют под собой оснований и противоречат мандату Совбеза ООН, заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский: действия США по обсуждению ситуации в КНДР противоречат мандату СБ ООН
  • Gettyimages.ru

«Предпринятые вами шаги не имеют под собой никаких оснований, носят исключительно пропагандистский характер и противоречат мандату Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

По словам Полянского, вопросы о правах человека не входят в мандат Совбеза ООН и заседание по КНДР не было заявлено в программе работы, предложенной США в начале августа.

Ранее Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении ряда компаний из России, Казахстана и Словакии за работу с Северной Кореей.

В список попали российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, растёт число стран, которые осознают нелегитимность санкций стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить