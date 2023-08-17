TAC: Запад трижды саботировал мирные переговоры по Украине
- РИА Новости
Об этом пишет The American Conservative.
Отмечается, что во время переговоров весной 2022 года и Россия, и Украина делали уступки друг другу, а Запад оставался единственной стороной, не идущей на компромиссы.
«Но каждый раз США ставили крест на обещании дипломатического решения и мира, позволяя войне продолжаться и усиливаться, преследуя интересы США, а не Украины», — говорится в сообщении.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.