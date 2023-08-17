Все три попытки Киева провести мирные переговоры с Москвой были саботированы США.

Об этом пишет The American Conservative.

Отмечается, что во время переговоров весной 2022 года и Россия, и Украина делали уступки друг другу, а Запад оставался единственной стороной, не идущей на компромиссы.

«Но каждый раз США ставили крест на обещании дипломатического решения и мира, позволяя войне продолжаться и усиливаться, преследуя интересы США, а не Украины», — говорится в сообщении.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.