Посол Китая: США не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине
- AP
Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.
«Украинский кризис носит комплексный характер и оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку», — отметил он.
Ву Кен заявил, что Пекин ведёт переговоры с Вашингтоном по важным международным вопросам.
«Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении», — заключил он.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.