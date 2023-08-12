Посол Китая: США не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине

Посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что Соединённые Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине.

Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Украинский кризис носит комплексный характер и оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку», — отметил он.

Ву Кен заявил, что Пекин ведёт переговоры с Вашингтоном по важным международным вопросам.

«Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.