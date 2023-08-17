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Антонов: для России приоритетно возвращение своих граждан из тюрем США

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Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет», — заявил Антонов.

Он назвал неприемлемыми спекуляции в западной прессе о том, что Россия якобы не заинтересована в возвращении своих граждан.

Посол отметил, что российская сторона тщательно следит за здоровьем и условиями содержания россиян.

В июле суд в Соединённых Штатах отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против россиянина Владислава Клюшина.

В феврале стало известно, что присяжные в суде в американском Бостоне признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях.

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