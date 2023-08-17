Антонов: для России приоритетно возвращение своих граждан из тюрем США
«Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет», — заявил Антонов.
Он назвал неприемлемыми спекуляции в западной прессе о том, что Россия якобы не заинтересована в возвращении своих граждан.
Посол отметил, что российская сторона тщательно следит за здоровьем и условиями содержания россиян.
В июле суд в Соединённых Штатах отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против россиянина Владислава Клюшина.
В феврале стало известно, что присяжные в суде в американском Бостоне признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях.