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Суд в США отказался отменить обвинительный вердикт против россиянина Клюшина

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Суд в Соединённых Штатах отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против россиянина Владислава Клюшина.
Суд в США отказался отменить обвинительный вердикт против россиянина Клюшина
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение.

«Заслушав аргументы сторон, суд отклонил ходатайство об оправдании», — сказано в заявлении.

Защита Клюшина настаивала, что решение должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счёл установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.

В феврале стало известно, что присяжные в суде в американском Бостоне признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях.

В мае посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Клюшин, обвинённый в США в киберпреступлениях, не пошёл на сделку со следствием.

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