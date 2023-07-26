Суд в США отказался отменить обвинительный вердикт против россиянина Клюшина

Суд в Соединённых Штатах отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против россиянина Владислава Клюшина.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение.

«Заслушав аргументы сторон, суд отклонил ходатайство об оправдании», — сказано в заявлении.

Защита Клюшина настаивала, что решение должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счёл установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.

В феврале стало известно, что присяжные в суде в американском Бостоне признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях.

В мае посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Клюшин, обвинённый в США в киберпреступлениях, не пошёл на сделку со следствием.