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В США вынесен обвинительный вердикт по делу против россиянина Клюшина

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Присяжные в суде в американском Бостоне признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.
В США вынесен обвинительный вердикт по делу против россиянина Клюшина
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

«Он был признан виновным», — цитирует РИА Новости Немцева.

23 сентября 2022 года стало известно, что защита Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, ходатайствует об отмене обвинения в инсайдерской торговле в связи с обнаружением ошибок в показаниях агента ФБР.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне 2021 года. Его обвиняют в финансовых махинациях.

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