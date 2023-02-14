В США вынесен обвинительный вердикт по делу против россиянина Клюшина
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«Он был признан виновным», — цитирует РИА Новости Немцева.
23 сентября 2022 года стало известно, что защита Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, ходатайствует об отмене обвинения в инсайдерской торговле в связи с обнаружением ошибок в показаниях агента ФБР.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.
Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне 2021 года. Его обвиняют в финансовых махинациях.