В США вынесен обвинительный вердикт по делу против россиянина Клюшина

Присяжные в суде в американском Бостоне признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.

«Он был признан виновным», — цитирует РИА Новости Немцева.

23 сентября 2022 года стало известно, что защита Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, ходатайствует об отмене обвинения в инсайдерской торговле в связи с обнаружением ошибок в показаниях агента ФБР.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне 2021 года. Его обвиняют в финансовых махинациях.