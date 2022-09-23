Защита Клюшина ходатайствует об отмене обвинения из-за ошибок в показаниях агента ФБР

Защита российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, ходатайствует об отмене обвинения в инсайдерской торговле в связи с обнаружением ошибок в показаниях агента ФБР.

Об этом РИА Новости рассказал представитель защиты.

«Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что спецагент ФБР Би Джей Канг получил ордер на обыск Клюшина без веских оснований. По словам представителя защиты, Канг опирался исключительно на возможную схожесть сделок другого обвиняемого по делу.

Собеседник агентства также напомнил, что Канг ранее уже пытался исказить факты и доказательства в другом громком деле «США против Раджаратнама».

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.