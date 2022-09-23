военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защита Клюшина ходатайствует об отмене обвинения из-за ошибок в показаниях агента ФБР

Короткая ссылка
Защита российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, ходатайствует об отмене обвинения в инсайдерской торговле в связи с обнаружением ошибок в показаниях агента ФБР.

Об этом РИА Новости рассказал представитель защиты.

«Защита Владислава Клюшина настаивает на проведении слушания по поводу ошибок и упущений в письменных показаниях специального агента ФБР Канга, которые использовались для получения ордеров на обыск для доступа к электронным данным Клюшина, и исключении из обвинения пунктов об инсайдерской торговле», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что спецагент ФБР Би Джей Канг получил ордер на обыск Клюшина без веских оснований. По словам представителя защиты, Канг опирался исключительно на возможную схожесть сделок другого обвиняемого по делу.

Собеседник агентства также напомнил, что Канг ранее уже пытался исказить факты и доказательства в другом громком деле «США против Раджаратнама».

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину.

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря.

Он был арестован в Швейцарии по запросу США в июне этого года. Его обвиняют в финансовых махинациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить