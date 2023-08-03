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Минюст США просит суд приговорить россиянина Клюшина к 14 годам тюрьмы

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Минюст США просит суд Бостона приговорить россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве, к 14 годам тюрьмы.
Минюст США просит суд приговорить россиянина Клюшина к 14 годам тюрьмы
  • РИА Новости

«Правительство просит, чтобы суд приговорил Клюшина к 168 месяцам тюрьмы», — сообщает ТАСС со ссылкой на ходатайство гособвинения.

Кроме того, Минюст потребовал назначить россиянину штраф в $5 млн и возмещение ущерба на $8,3 млн, а также конфисковать заблокированные на Кипре активы.

Приговор россиянину объявят 7 сентября.

В июле суд в Соединённых Штатах отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против россиянина Владислава Клюшина.

В феврале стало известно, что присяжные в суде в американском Бостоне признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях.

В мае посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Клюшин, обвинённый в США в киберпреступлениях, не пошёл на сделку со следствием.

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