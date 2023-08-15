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Tagesspiegel: санкции не помешали росту российской экономики

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Вопреки прогнозам Запада, санкции не помешали росту российской экономики.
Tagesspiegel: санкции не помешали росту российской экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Valeriya

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Отмечается, что, в частности, высокие темпы роста экономики России связаны в основном с появлением новых покупателей российских нефти и газа.

По словам эксперта по внешней политике ХДС Родериха Кизеветтера, санкции работают только в том случае, если они выполняются убедительно, однако до сих пор этого не происходило.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.

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