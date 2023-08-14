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Госдеп: суд над отстранённым президентом Нигера не поможет урегулированию

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Суд над отстранённым от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом не поможет мирному урегулированию кризиса, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Госдеп: суд над отстранённым президентом Нигера не поможет урегулированию
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными. Откровенно говоря, они не будут способствовать мирному разрешению кризиса», — сказал Пател.

Он добавил, что США продолжают настаивать на скорейшем освобождении Базума.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере намерены предъявить Мохамеду Базуму обвинения в госизмене.

Также переходное правительство Нигера призвало снять со страны санкции ЭКОВАС.

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