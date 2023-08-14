Госдеп: суд над отстранённым президентом Нигера не поможет урегулированию
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«Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными. Откровенно говоря, они не будут способствовать мирному разрешению кризиса», — сказал Пател.
Он добавил, что США продолжают настаивать на скорейшем освобождении Базума.
Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере намерены предъявить Мохамеду Базуму обвинения в госизмене.
Также переходное правительство Нигера призвало снять со страны санкции ЭКОВАС.