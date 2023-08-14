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Мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Базуму обвинения в госизмене

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Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Об этом информирует Al Jazeera.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Базума обвиняют в государственной измене и создании угрозы госбезопасности.

Ранее свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач.

Также глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума.

При этом в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.

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