Мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Базуму обвинения в госизмене

Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене.

Об этом информирует Al Jazeera.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Базума обвиняют в государственной измене и создании угрозы госбезопасности.

Ранее свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач.

Также глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума.

При этом в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.