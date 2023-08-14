Мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Базуму обвинения в госизмене
Об этом информирует Al Jazeera.
«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, Базума обвиняют в государственной измене и создании угрозы госбезопасности.
Ранее свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач.
Также глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума.
При этом в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности.