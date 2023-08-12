Свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач
- РИА Новости
«Задержанный президент Нигера Мохамед Базум осматривается врачом на фоне растущей обеспокоенности», — сообщает AFP со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.
Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.