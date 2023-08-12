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Свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач

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Свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, удерживаемого мятежниками в его собственной резиденции, посетил врач.
Свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач
  • РИА Новости

«Задержанный президент Нигера Мохамед Базум осматривается врачом на фоне растущей обеспокоенности», — сообщает AFP со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.

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