Свергнутого в Нигере президента Базума посетил врач

Свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, удерживаемого мятежниками в его собственной резиденции, посетил врач.

«Задержанный президент Нигера Мохамед Базум осматривается врачом на фоне растущей обеспокоенности», — сообщает AFP со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.