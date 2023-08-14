В Госдепе заявили, что военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством»
- AFP
Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
«ЭКОВАС также указало, что военное вмешательство должно быть последним средством, и мы с этим согласны», — отметил он.
Патель подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на дипломатическом решении ситуации.
Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Мохамеду Базуму обвинения в госизмене.
Также переходное правительство Нигера призвало снять со страны санкции ЭКОВАС.