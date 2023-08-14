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В Госдепе заявили, что военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством»

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Власти Соединённых Штатов считают, что военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством».
В Госдепе заявили, что военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством»
  • AFP

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

«ЭКОВАС также указало, что военное вмешательство должно быть последним средством, и мы с этим согласны», — отметил он.

Патель подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на дипломатическом решении ситуации.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере намерены предъявить президенту Мохамеду Базуму обвинения в госизмене.

Также переходное правительство Нигера призвало снять со страны санкции ЭКОВАС.

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